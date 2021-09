Aris ferliest fan Heroes, mar lit grutte fearkrêft sjen tsjin titelkandidaat

It wie in thúswedstriid op it Kalverdijkje foar Aris, mei de tredde wedstriid fan de nije BNXT League. Dat is de basketbalkompetysje fan België en Nederlân.

Aris hie it tige dreech tsjin Heroes Den Bosch, de ploech dy't sjoen wurdt as titelkandidaat. Heroes is op dit stuit de bêste Nederlânske ploech yn de list. Nei in flitsende iepening wêryn't Aris noch aardich wjerstân bea, sloech Heroes in flink gat. Nei it earste fearn wie de stân 12-29, yn it foardiel fan Den Bosch.

Mei 32-50 it skoft yn

Dochs fochten de spilers fan Aris har noch knap omheech, oant in ferskil fan 11 punten. De Ljouwerters giene it skoft yn mei 32-50.

Nei hast oardel oere nei it begjin fan de wedstriid wie der noch ien perioade te gean, mei 56-68 op it skoareboerd. Foar Aris wie der al net folle mear mooglik. Der moast in wûnder barre om noch genôch skoares te heljen yn de oerbleaune tiid, mar dat barde net. By Aris waard de wurgens dúdlik sichtber.

Aris fjochtet werom

Heroes joech just gas en wist it ferskil ek wer oprinne te litten nei 20 punten. Aris liet dêrop dochs syn fearkrêft sjen troch it ferskil werom te bringen nei 5 punten, mei noch 30 sekonden te gean. It publyk krijt wer hoop, mar yn de lêste sekonden wit de ploech Heroes net mear yn te heljen. Heroes pakt noch in pear lêste puntsjes, de wedstriid einiget yn 83-90.

Freed komt Aris wer yn aksje, as Basketbal Academie Limburg op besite komt.