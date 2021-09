Waadhoeke wol arbeidsmigranten tichter by it wurk wenje litte kinne

It byinoar pleatsen fan arbeidsmigranten by it wurk sels hat syn foardielen, jout de wethâlder oan. "Los yn doarpen kinne sy har ek iensum fiele. Mar by kassen hawwe sy bygelyks inoar en wenje sy ticht by it wurk."

Maatwurk

De provinsje sjocht ek posityf nei de plannen, seit Haarsma. "Earder hiene wy maksimaal 50 minsken yn it bûtengebiet fêststeld, dat is wol omheech brocht. Meitsje der maatwurk fan en gean mei de omjouwing yn petear, sa is besletten. De provinsje seit ek dat sy der op in positive wize nei sjen wolle."

Fan yllegaal wenjen is neffens har net in soad sprake, mar it bliuwt wol dreech om arbeidsmigranten yn byld te hawwen. "Ardbeidsmigranten dy't hjir koart wurkje hoege har de earste fjouwer moannen net te registrearjen. Sa is dat lanlik regele, mar it hâldt wol yn dat je der net in soad sicht op hawwe." Haarsma skat sa yn dat dit yn Waadhoeke sa'n 70 persint fan de arbeidsmigranten is.