Waadferiening wiis mei útstel oer beslút gaswinning Waadsee

"We hebben met veel belangstelling gekeken naar wat de minister zei. Hij neemt geen besluit tot maart 2022", seit Petersen. Dat is yn elts gefal in bytsje goed nijs, want dêrmei wurdt de kâns grutter dat de gaswinning troch de NAM net trochgiet.

"We weten dat het ministerie echt vastbesloten is om deze nieuwe aardgaswinning onder de Waddenzee echt door te laten gaan", jout Petersen oan. "Maar we merken wel dat de minister steeds meer gedwongen wordt om te luisteren naar stemmen uit Fryslân, de Waddenvereniging en internationale onderzoeken." Dy stimmen sizze allegearre: doch it net.

'Minister hieltyd minder útsprutsen'

"De minister was tot nu toe heel stellig, maar hij liet nu veel meer ruimte voor een partij als het CDA, die goed geluisterd heeft naar de inwoners in Fryslân", sa tinkt Petersen.