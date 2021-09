Mear boeren kieze foar it ekologysk 'hekkeljen' fan sleatten

It juste momint

It ekologysk himmeljen fan sleatten kin it bêste as it lân meand, beweide of bedonge is, seit Breeuwsma. Hy begjint faak yn maaie en makket oant ein oktober de sleatten skjin.

Mear bioferskaat meitsje giet stadich, mar Breeuwsma fynt it moai om in bydrage te leverjen oan in grutter ferskaat oan planten, fûgels, fisken en ynsekten yn de Fryske greiden.