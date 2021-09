Ferfolch-ûndersyk nei Lelyline en wenningbou Deltaplan komt yn desimber

No al hiel konkrete fragen stelle oer it Deltaplan en de stipe foar de Lelyline is lykwols dreech, salang't net dúdlik is oft it Ryk hjir wol yn ynvestearje wol, seit CDA-steatelid Maaike Prins. "Wy hawwe der noch gjin idee fan oft dy Lelyline der komt, dus in konkrete fraach foar of tsjin Lelyline kinne we noch net stelle."

Fragen stelle

Prins fynt it ynskeakeljen fan it FSP in goed idee, mar tinkt dat de fragen foarearst algemien bliuwe moatte. "Dan giet it om fragen as: hoe faak geane jo mei de trein en soe dat flugger moatte." Prins wol graach wite oft it Ryk is om te ynvestearjen yn de Lelyline, foardat provinsjale steaten hjir in soad tiid en enerzjy yn stekke.