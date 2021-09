Sterke man Kelvin de Ruiter út Surhústerfean ûnderweis nei de wrâldtop

It is in drokke tiid foar de sterke man, dy't ek noch as selsstannige yn de bou wurket en syn eigen sportskoalle hat. Yn dy sportskoalle, de Big Boss Gym op De Harkema, traint De Ruiter foar syn ynternasjonale toernoaien. De ôfrûne moannen hat er hiel wat oeren yn it fleantúch sitten nei ferskate wedstriden.

"Door de corona is het seizoen pas in juli begonnen", fertelt De Ruiter. "Alle wedstrijden die je normaal in een jaar speelt, moeten worden ingehaald. Ik zit momenteel vrijwel elke week in het vliegtuig."