Boeren yn Súdwest-Fryslân meitsje op in nije wize kompost

Oars wie it gewoan ôffal dat ferbaarnd waard. Mar troch de planteresten te ferwurkjen yn in masine dy't der in soad soerstof trochhinne mjukst, ferrottet it net en ûntstiet in rike kompost. Om't boeren it sels op it lân útride, bliuwe wichtige grûnstoffen yn de regio.

Gjin útspieling

Neffens Klaas Lanting fan de Stichting Agrarisch Groenbeheer, dy't ûnder oare de kwaliteit garandearret, is it goed foar de omjouwing: "Omdat der gjin útspieling is fan stikstof nei it grûn- of oerflakwetter, is it goed foar it miljeu. Dêrneist is der opslach fan koalstof yn de grûn en dat is wer yn oerienstimming mei de klimaatproblematyk."

Op de prosestechnology út Eastenryk wei, sit patint. Stichting Agrarisch Groenbeheer soarget foar sertifikaten foar boeren, lykas by Pieter van der Valk yn Ferwâlde. Dy seach der wol wat yn.