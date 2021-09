In stopljocht bûtendyks op It Bilt: Kin dat yn Natura 2000-gebiet?

Natura 2000-gebiet

De FNP-fraksje hat fragen steld oan Deputearre Steaten oer de mooglike komst fan it stopljocht. De partij wol witte oft de provinsje dêr ek kontakt oer hân hat mei de Fûgelbeskerming en mei de gemeente Waadhoeke. En kin dat samar, freget de partij him ôf, in stopljocht delsette yn Natura 2000-gebiet? Want dêr jilde strange regels.

Neffens de partij jout in stopljocht in ferkeard sinjaal. Jo moatte it net 'saaklik ferbiede', mar de minsken mear bybringe oer de funksje fan rêst foar fûgels yn it gebiet.

De provinsje moat mei de Fûgelbeskerming prate en mei alternativen komme, mooglik yn gearwurking mei de gemeente Waadhoeke, fynt de partij.