Takomst fan keatsklup Marsum ûnwis: kin KV Foarút noch wol foarút?

"De enerzjy is gewoan op", seit Coby van Wieren. Mei Maaike Herrema stapt sy út it bestjoer, Bauke Rekker soe de iennige wêze dy't noch oerbliuwt. "Wy kinne de karre net lûke mei trije minsken. Wy wolle wol, mar kinne net."

Needgjalp

It hjoeddeiske bestjoer hat in brief nei alle leden, âlden en donateurs stjoerd. It komt del op in needgjalp. "Sy moatte it mar sizze", seit Van Wieren. "Wy hawwe in spoedgearkomste hân, want wy moatte kandidaten hawwe foar it bestjoer."

Trend

Neffens Van Wieren sit Marsum dochs wat mei in fergrizing, mar it giet ek om in gruttere ûntwikkeling. "De minsken wolle wol wat dwaan, mar net bestjoerlik. In soad wurkje beiden en wolle yn it wykein net op it keatsfjild stean. It is ek in trend, ferieningen hawwe it dreech." Sa spylje der ek yn Harns problemen om genôch minsken foar it keatsen te krijen.

Dêr komt by dat keatsen in yntinsive sport is, dêr't je ek wat fan witte moatte.