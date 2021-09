It lichem waard tiisdei al fûn yn it Oosterhamrikkanaal yn Grins, flakby de Zaagmuldersbrug. Yntusken is bekend wurden dat it giet om in man fan 41 út Surhústerfean.

De plysje kin noch neat sizze oer de oarsaak fan de dea. Dêr wurdt noch ûndersyk nei dien.