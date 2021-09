Minister Blok: beslút oer gaswinning Ternaard net earder as yn maart 2022

D66, SP, ChristenUnie en GrienLinks fine dat de minister gjin fierdere stappen sette mei oant dat it ûnôfhinklik ûndersyk fan de Twadde Keamer klear is en hawwe dêr ek in moasje oer yntsjinne.

De Keamerkommisje sjocht net allinnich nei Ternaard, mar ek nei Grinslân. Dêr moatte de measte huzen yn it ierdbevingsgebiet noch hieltyd fersterke wurde. De problemen dêr soargje neffens it Grinzer Twadde Keamerlid Sandra Beckerman fan de SP foar 'skuorren yn de huzen, skuorren yn de siel en foar skuorren yn de mienskip'. Sokke problemen moatte jo yn Fryslân foarkomme, fynt se. Ik jou dêrom even in letterlik sitaat: "Fryslân moat geen Groningen worden."

Unbefredigjende dialooch

Op 15 septimber prate de minister ek al mei Blok oer de gaswinning. "Dat wie in frijwat ûnbefredigjende dialooch", seit polityk ferslachjouwer Onno Falkena. "De Keamerleden fan SP oan de linkerkant oant en mei it CDA hiene in lange searje krityske fragen oan minister Blok. Sy krigen dêr net echt in antwurd op."

De Keamerleden ha yntusken besletten om in ûnôfhinklik juridysk ûndersyk ynstelle te litten nei it stânpunt fan minister.

Falkena: "Se ha fragen: doocht it ferhaal fan de minister wol dat er gjin oare mooglikheden hat as ynstimme mei de fergunning fan de NAM? En is de natuerbeskermingswet en de status fan de Waadsee as UNESCO-wrâlderfgoed net like belangryk as dy mynbouwet? Dat ûndersyk rint."

Wa't wol, kin oant 7 oktober noch sjenswizen oer de gaswinning yntsjinje. "De Waadferiening is dwaande mei in stevich ferhaal, mar ek foar boeren, boargers, fiskers lizze guon saken noch altyd iepen", seit Falkena.

Brede koälysje tsjin gaswinning

De opstelling fan minister Blok jout oant no ta net folle romte, mar yn de Twadde Keamer liket in brede koälysje te ûntstean tsjin de gaswinning ûnder it Waad. Blok wurdt yn de Keamerkommisje allinnich stipe troch it Ljouwerter Keamerlid Aukje de Vries fan de VVD.

Lang net alle partijen dienen woansdei mei oan it debat. Falkena: "Partijen as Forum voor Democratie, PVV, Denk en de BoerBurgerBeweging diene net mei. It is dus noch ûnbekend hoe't sy nije wike stimme sille oer de moasjes om foarearst gjin beslút te nimmen oer de gaswinning ûnder it Waad."