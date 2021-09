Koade giel om hurde wyn: "It is wer even wennen"

Benammen letter op 'e middei kinne swiere wynstjitten foarkomme, fan 75 oant 80 kilometer yn 'e oere. Yn it Waadgebiet kin de wyn noch wat krêftiger wêze.

"It is wer even wennen", seit waarman Piet Paulusma. Hy hat in warskôging foar it ferkear en de wettersport: "Buien mei kâns op in soad rein en matich sicht. Yn de middei, jûn en nacht wynstjitten yn krêft 7 of 8. Yn it Waadgebiet wynstjitten in krêft 9 en 10! Dat seit genôch."

Der is ek kâns op tonger, neffens Paulusma.

Fearten ferfalle

Fanwegen de ferwachtingen skrast Doeksen in tal fearten fan en nei Flylân en Skylge.

Woansdeitejûn en nacht kin it noch hieltyd hurd waaie mei wat buien derby.