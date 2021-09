Amateurfuotbal mist goed tûzen skiedsrjochters: "Minsken wolle minder dwaan"

Sa spilet de JO19 fan Zeerobben ynkoarten in derby tsjin Frjentsjer. "Dan ha we leaver in neutrale KNVB-skieds, omdat in klupskiedsrjochter wat yn de problemen komme kin. Mar we fernimme dat dy KNVB-skiedsrjochters der net mear binne. Dat is net ideaal. Watfoar kant geane we dan op?"

By Harkemase Boys spilet it probleem ek. Martin van der Meulen koördinearret dêr de ynset fan skiedsrjochters. "Fiif jier lyn hienen we in groep mei 20 skiedsrjochters dy't alle wike fluiten en in groep fan sa'n 50 minsken dy't sa no en dan ris fluitsje woenen. Mar no bestiet de hiele groep út 25 skiedsrjochters."