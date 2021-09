Miljeufederaasje set bedriuwen nachts op 'e foto yn striid tsjin ljochtfersmoarging

It ûndersyk is dien fanwege de lanlike Nacht fan de Nacht, dy't op 30 oktober holden wurdt. Doel dêrfan is omtinken te freegjen foar ljochtfersmoarging. Dy hat neffens de miljeufederaasje negative ynfloed op de natuer, mar ek op minsken yn 'e buert.

Van der Schaaf: "De measte minsken hawwe nachts tsjusterens nedich, oars kinne se net goed sliepe. En by bisten kin alle ferljochting foar betizing soargje."

Fergriemerij

Der is noch in reden dat de miljeufederaasjes der omtinken foar freegje: it fergriemen fan enerzjy. "We sitte yn allegear diskusjes oer enerzjy, klimaat en miljeu. Dan is it in ferskriklike fergriemerij om stroom te brûken foar - yn ús eagen - in nutteleas doel."

Neffens it Energieonderzoek Centrum Nederland wurdt yn it hiele lân alle jierren foar 150.000 húshâldens oan stroom fergriemd troch ljocht dat nachts ûnnedich oanstiet.

Noch bot oan lûke

Ferline jier wie de útkomst fan it ûndersyk ferlykber. Nei dat ûndersyk hat de miljeufederaasje kontakt hân mei in tal fan de bedriuwen dêr't de ljochtfersmoarging konstatearre waard.

Oant no ta hat de kampanje noch net genôch holpen. "Dat is de konklúzje wol wat", seit Van der Schaaf. "We moatte der de kommende jierren noch bot oan lûke. It leafst holden we der fuortendaliks mei op, dat it net nedich wie."