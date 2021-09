De toan fan Froukje Sijtsma: "Fryslân as ynvestearringsparadys"

Ek de twa bern wienen wakker bliid. Heit en mem op de fyts nei de sjalet, en de jonges der mei de skelter en oanhingwein fol bagaazje efteroan.

Ik kin my noch heuge hoe entûsjast oft Aagje wie doe't it einlik slagge wie. Ienris yn de moanne sjoch ik har at we mei in groepke froulju mei-inoar iten sierde. Se hie al faak ferteld dat se graach sa'n sjaletsje hawwe woe.

Fiere fakânsjes hoege om har net, want yn har eigen Súdwest-Fryslân fynt se alles wat se siket. Mei moai sinneksynwaar de campingstoel útklappe oan de Iselmar. Har fuotten hearlik ôfkuoljend yn it wetter, wylst se in boekje lêst en de jonges yn de gaten hâldt dy't boartsje op it strân. Yn Warkum oan it wetter komt Aagje hielendal ta rêst.

It wie in bûtenkânske en dy pakten se mei beide hannen oan. De sjalet wie earst fan Klaus, in Dútske fakânsjegonger, dy't al jierren fêste gast wie op It Soal. Mar hy waard slim siik en soe net wer werom komme. Aagje en har man koenen de sjalet wol oernimme, op ien betinkst. Se moasten har mar rêde mei de folsleine ynboel fan Klaus. Syn badjas, pyama en toskeboarstel, alles lei der noch sa't hy it efterlitten hie.

Aagje fûn it gjin probleem. En dus krigen wy yn de groepsapp fan de Itensierdersclub sa no en dan foto's. "Wol ien noch in 'knoflookpers' hawwe. In setsje skerpe messen of dizze moaie fleistange?" Aagje wie hielendal op skik en de earste simmer wie hearlik. Net allinnich foar har en har gesin, ek foar de kitesurfers, wettersporters en 'Jan mei de Pet' oan wa't se har sjaletsje ferhierde om de jierlikse ûnkosten derút te heljen.

Mar it roer giet no om. Camping It Soal, dêr't hûnderten Friezen, Hollanners en Dútsers inoar al desennialang moetsje, giet op de skop. En dat jildt net allinnich foar Warkum; ek yn de buert, yn Hylpen, Sint Nyk, Wyckel en De Lemmer moatte hûnderten fêste seizoensgasten de kommende twa jier romte meitsje foar de bou fan lúkse hotels en lodges. Fakânsjefiere, ek yn Fryslân, moat lúkser, grutter en mei in riante bûlevaar oan de kust.

Dat is grif net mei de gemiddelde Fryske thústoerist op it each, mar mei rike minsken dy't aardich wat jild te besteegjen hawwe. Juridysk sjoen stiet de perseeleigener fan It Soal grif yn syn rjocht. Hy wol fansels ek gewoan omset draaie. En neffens de gemeente Súdwest-Fryslân kinne se dêr neat tsjin dwaan.

Aagje is lilk, en eins foaral hiel fertrietitch: nei it simmerseizoen fan 2022 moat se har sjaletsje oppakke en meinimme. Se sil tenei sûnder al dy noflike minsken moatte, dy't inoar al jierrenlang kenne, dy't harren ferbûn fiele mei Warkum en dy't inoar sjogge as bewenners fan datselde lytse minydoarpke oan de Iselmar. Hoe komt it mei dat noflike mienskipsgefoel, dêr't Aagje sa fereale op rekke? Is dat aanst noch werom te finen of fielt se har aanst in frjemdling yn har eigen stêd?

De syktocht nei in nij plak oan de Iselmar is trouwens al yn gong set, mar oant no ta sûnder sukses. De iene camping hat gjin plak, de oare fynt Aagje har sjalet fan fjouwer jier te âld en neffens wer in oare behearder is it merk fan har mobile hús net passend by de styl fan de camping.

It liket derop dat wy ek yn Fryslân de sjarme fan it âlderwetske campinglibben sa stadichoan kwytreitsje. En dat komt mei troch de fraach fan de konsumint dy't lúkser wol. Mar wa binne dy konsuminten dan? Aagje en har gesin binne it yn alle gefallen net.

Fryslân, in prachtoard dat foar Jan Modaal aanst net mear te beteljen falt. Is dat it Fryslân dat wy yn 2018 noch grutsk delsetten as magysk plak dêr't je Mienskip fine koenen? In oaze fan rêst en romte, dêr't je elkoar ferhalen fertelden en dêr't freonskippen sletten waarden?

Nee, net mear. Fryslân is noch wol in paradys, mar dan in ynvestearringsparadys, dêr't makelders en projektûntwikkelders grof jild fertsjinje kinne. Se meitsje der ien grut fakânsjepark fan, mei toeristen dy't neitiid net iens mear witte oft se no yn Warkum, Lauwerseach of op De Lemmer op fakânsje west ha."