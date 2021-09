Dantumadiel ferdield oer plannen supermerk De Westereen: likefolle foar as tsjin

Tsjinstanners fan de útwreidingsplannen wize derop dat it doarp al ferskate supermerken hat. Dêrnjonken soe der net genôch rekken holden wêze mei omwenners en komt de útwreiding fan de winkel ek nochris op lânbougrûn.

By de plannen giet de winkel fjirtich meter nei it noarden. Op it plak fan it hjoeddeistige gebou komt dan in grut parkearplak. It doarpsbelang is wiis mei de plannen. "Hannel is wichtich foar De Westereen."

Lilkens en twivel

De ried fynt dat ek, mar twivelet foar in part dus oft der genôch rekken holden is mei de winsken fan omwenners. In direkte buorman fan it gebou utere yn de riedsgearkomste ek syn lilkens.

In oare fraach is oft útwreiding fan de Poiesz wol goed is foar de merkwurking yn it doarp. Der binne al twa oare supermerken en boppedat binne der plannen foar in Jumbo. De eigener fan it gebou dêr't dy lêste yn komme moat, oan de Noarder Stasjonsstrjitte, hat ek beswier tsjin de útwreidingsplannen.