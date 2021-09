Reedrider Jur Veenje moat situaasje yn Beijing foar Olympyske Spelen ferkenne

De 21-jierrige Veenje fan it Development Team Gewest Fryslan sil tegearre mei fiif froulju en trije oare manlju nei Sina ta. Se sille it dêr opnimme tsjin reedriders út Súd-Korea en it thúslân. Oare lannen sille yn ferbân mei de coronasituaasje net meidwaan.

Njonken it yn kaart bringen fan de situaasje dêr is de trip foar Veenje-en-dy ek wichtich foar it opdwaan fan ynternasjonale ûnderfining.