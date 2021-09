Fryslân en Grinslân lobbye foar Lelyline by EU yn it Europeeske 'Year of Rail'

Foar it Year of rail riidt in spesjale trein, de saneamde 'Connecting Europe Exress' fan de Europeeske Kommisje, troch Europa. De deputearren sille hjirby yn Amsterdam leden fan de Europeeske Kommisje en amtners út Brussel moetsje. Se wolle dizze moeting brûke om omtinken te freegjen foar de Lelyline en de Wunderline.

Streekrjochte ferbining

De twa provinsjes tinke dat de Lelyline en de Wunderline, in ferbining tusken Grins en it Dútske Bremen, fersterkjend foar de regio wurkje sille as se ien kear oansletten binne op it netwurk fan Nederlân en Europa. De treinferbiningen moatte úteinlik soargje foar in streekrjochte ferbining tusken Amsterdam en Bremen. "We hopen dat samen onder de aandacht te brengen", seit Fleur Gräper, deputearre fan Grins.

Deltaplan voor het Noorden

De moeting fan de deputearren mei de leden fan de Europeeske Kommisje is ûnderdiel fan de lobby dy't earder al úteinsetten is, bygelyks troch mei it 'Deltaplan voor het Noorden' te kommen. Dit plan omfettet ûnder oare de oanlis fan in flugge spoarline fan Lelystêd nei Grins en de bou fan 220.000 ekstra wenten.