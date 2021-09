Folle rekken by feestdagen net wis: "Wachtsje net te lang mei ynkeapen"

"Dit schap is leeg", seit Erik Zandberg wizend nei in stelling dêr't bearkes lizze moatte. Zandberg is kommersjeel direkteur by boartersguodymporteur en gruthannel Van der Meulen. "We verwachten ieder moment een nieuwe container. Als 'ie er is, is alles ook zo weer weg."

Yn alle stellingen yn de grutte loads fan it bedriuw binne in soad lege plakken sichtber. "Je kunt het beste de metafoor van een file gebruiken. Wij staan achteraan en hebben geen idee waarom we stilstaan. Dat heeft nog steeds te maken met de coronapandemie. "

Konteners op it ferkearde plak

In soad fan de konteners dy't nedich binne, steane noch yn de Feriene Steaten wylst dy eins no yn Sina wêze moatte. "Dat drijft de prijs van containers heel erg op. Betaalde je eerst tweeduizend euro, nu is dat zestienduizend euro." Dy hegere kosten wurde trochberekkene oan de klanten. Zandberg: "Je ziet de prijzen oplopen. Ook door schaarste."