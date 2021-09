Fakânsjeparkplan: permaninte bewenning oanpakke, mar leechstân beheine

Wol seit de wethâlder mei klam dat 'maatwurk' mooglik bliuwe moat. "Bij schrijnende situaties kunnen we altijd kijken hoe we elkaar tegemoet kunnen komen." Mar wat de oare gefallen oanbelanget soe it moai wêze as permaninte bewenning ferdwynt. "De verblijfsrecreatie is toch een belangrijke tak voor onze gemeente."

Fêste steanplakken ferdwine

It is net foar te kommen dat der kommende jieren hûnderten fêste steanplakken op campings ferdwine sille. Dat stiet ek yn it aksjeprogramma Vitale Vakantieparken.

Toeristyske organisaasjes en oerheden binne drok dwaande mei in sûne rekreative sektor yn Fryslân. Sprieding fan toeristen oer it hiele jier is ien fan de saken dêr't de sektor op ynsette moat.

"Wy fine it wichtich dat de fakânsjeparken beskikber binne foar toeristen en dat de eigeners it net allinnich foar harsels hâlde", seit Martin Cnossen fan toerisme-organisaasje Merk Fryslân. "Sa kinne wy it hiele jier troch toeristen stimulearje om hjir te kommen. Fierder komme der hieltyd wikseljende toeristen hjir húskes hiere by foldwaande kultueroanbod, natuerbelibbing en ek duorsumens fan de akkommodaasjes. Sa wurdt in stabile sektor mei wurkgelegenheid makke."

Fakânsjewenten wol safolle as mooglik brûke

Neffens Merk Fryslân kinne allinnich regels derfoar soargje dat eigeners harren húskes foar toeristen beskikber hâlde. "De eigener soe eins in ferplichting hawwe moatte om it ek te ferhieren", seit de direkteur.