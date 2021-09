Súdwest-Fryslân set yn oktober útein mei ferhoaren yn ûndersyk nei Empatec

De gemeenteried fan Súdwest-Fryslân hat al yn maart ynstimd mei de riedsenkête nei Empatec. It moat ynsjoch jaan yn de relaasje mei de gemeente, de ôfspraken, ferantwurdlikheden en it proses.

Finansjeel sûn wurde

Neffens Van der Wal binne der noch in soad fragen. "Er zijn financiële problemen ontstaan bij Empatec, maar we hebben de vinger er niet op kunnen leggen. We willen weten wat er is gebeurd, waarom het in zo'n korte periode financieel zo achteruit kom lopen. En ook hoe we het in de toekomst voorkomen, want we willen een financieel gezond Empatec."

Net op syk nei 'bijltjesdag'

Yn koarte tiid moast der al trije kear ekstra jild nei Empatec. "Dat doen we met alle liefde om de doelroep te helpen, maar op een gegeven moment is de kas gewoon leeg." Dochs hoecht it net perfoarst te betsjutten dat it de ein is foar de gearwurking. "Dat is niet aan de orde. We zijn niet op zoek naar een bijltjesdag of een schuldige."

Yn desimber moatte der konklúzjes nei bûten komme fan it ûndersyk fan Súdwest-Fryslân. "Er zijn meerdere gemeenten die met Empatec samenwerken, maar wij zijn wel de grootste deelnemer. Andere gemeenten kijken wel met heel veel interesse mee."