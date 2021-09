Operaasje Fryske Flagge: Jan en Emma prate Frysk yn Kanada

Hjoed-de-dei wurket Jan as assistint op de universiteit. "Myn frou hat dêr in baan as professor biology krigen. Ik doch in soad praktysk fjildwurk. Wy dogge benammen ûndersyk nei fûgels. Ik sammelje gegevens en organisearje it materiaal. En wy traine studinten om it fjild yn te gean."

Fûgels ûndersykje

Dat betsjut dat der somtiden fûgels fongen en ringe wurde moatte by flink lege temperatueren. "Ik kin sels goed oer de kjeld, as ik my in bytsje goed klaai dan giet it al gau goed. As ik werom yn Nederlân bin, dan bin ik dêr troch de wiete kjeld suver kâlder as hjir", seit Jan.

Frysk mei heit, Ingelsk mei mem

Hy hat bewust de kar makke om Frysk tsjin syn dochter te praten. Emma is no njoggen jier âld en mei ek graach filmkes fan HEA! werom sjen.