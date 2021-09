OM easket 18 jier sel yn heger berop foar moard op Sineeske hierbaas yn Ljouwert

It lichem waard mids july 2019 fûn yn in appartemint oan de Gerbrandywei yn Ljouwert. It slachtoffer lei yn in tichte sliepkeamer, ferpakt yn jiskepûden en ûnder in stapel klean.

De fertochte hie yn Fryslân studearre en hierde in keamer fan it slachtoffer. Neffens it Iepenbier Ministearje hie de hierder in flinke hierefterstân en hie er dus jild nedich. Nei de moard hie er dat ynienen.

De rjochtbank Noord-Nederland feroardiele de fertochte novimber ferline jier ta in selstraf fan 12 jier foar deaslach, it stellen fan goed 5.000 euro en wytwaskjen.

OM: moard, gjin deaslach

It OM is yn heger berop gien. Se wienen it net iens mei de rjochtbank dat der 'allinnich' sprake wie fan deaslach. Dêrom fynt de offisier fan justysje dat in te lege straf oplein is. Justysje hie achttjin jier easke.

De offisier fan justysje yn it heger berop, de advokaat-generaal, fynt dat der sprake is fan moard. Der wie in motyf om de hierbaas te fermoardzjen, omdat de fertochte finansjele problemen hie. Boppedat hie de fertochte goed neitocht oer syn plan om it slachtoffer te deadzjen en it lyk te ferstopjen.