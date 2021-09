Ljouwerter hoareka wol sintraal kontrôlepunt foar coronatagongsbewizen

Stappers soenen by de kontrôleposten harren QR-koade toane moatte om tagong te krijen ta de kroegen. Dan hoecht oan de doar net mear kontrolearre te wurden.

Sûnt ôfrûne wykein is in QR-koade ferplicht foar minsken dy't bygelyks in kroech yn wolle. Guon saken binne dêr prinsipieel op tsjin, mar in folle gruttere groep hat der simpelwei de minsken net foar om kontrôles oan de doar út te fieren.

"Boppedat stienen der ôfrûne wykein lange rigen foar de kafees", seit Ton Eijer. Hy is foarsitter fan de Ljouwerter ôfdieling fan de Koninklijke Horeca Nederland. "Dit soe wat mear rêst jaan."

Stimpel of polsbantsje om sûnens oan te toanen

Om sokke problemen te omsilen, soenen stappers by tagong yn it útgeansgebiet in stimpel of polsbantsje krije moatte, as se mei in QR-koade oantoane kinne dat se faksinearre, negatyf test of opknapt binne.

De Ljouwerter hoareka sjocht dêrby nei bygelyks Breda en Alkmaar. Dêr is sa'n systeem ôfrûne wykein al brûkt. Boargemaster Depla fan Breda neamt it systeem in sukses. Yn dy stêd binne sneon 6.700 bantsjes útrikt.

"Het is duidelijk gebleken dat je op deze manier de druk op de horeca en op andere plaatsen waar veel mensen tegelijk naar binnen wilden, enorm kunt verminderen", seit Depla yn it AD.