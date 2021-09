Fiif Fryske musea wurkje tenei gear op it mêd fan WOII

It giet om it Kazemattemuseum, it Titus Brandsma Museum, Besikerssintrum Mar & Klif, Museum Warkums Erfskip en Museum Bescherming Bevolking yn Grou. By alle musea is in boerd pleatst mei in koarte omskriuwing en in QR-koade. Dêr kin mear ynformaasje oer de oarloch fûn wurde en sa moat it publyk ek op it idee komme om nei de oare musea ta te gean.

Eins lei it plan al foar 2020 klear, yn it ramt fan 75 jier frijheid. Mar fanwegen de coronakrisis gie dat net troch.

Oarlochsrûten

De gearwurking moat yn de takomst noch útwreide wurde. De musea wolle yn 2022 auto- en fytsrûten presintearje, yn gearwurking mei Stichting Liberation Route Europe en Merk Fryslân. Dizze rûten moatte by wichtige oarlochslokaasjes del komme.