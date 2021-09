De toan fan Jan de Groot: "Ferkeershufters"

Niet at je 'n klain foutsy make fansels, maar al at je asoasjaal rijgedrag fertoane. Rije as 'n gek befoorbeeld of nergens 't gefaar in sien en 't allerslimste: ândere bestuurders in gefaar bringe. Kyk, en dàn binne je 'n ferkeershufter. Der komt 't soa'n bitsy op del.

Ik waar benijd at dut woord aigenlik wel bestaat en derom gong ik op ondersoek út. Ferhip, dut woord wort dus al brúkt, maar 't is niet 'n offisjeel woord. Núvver dan dat ferkeershufters al brúkt wort deur nijssinders ensoa.

Wat ik al teugenkwam waar 'asomobilist.' Aigenlik 't synonym foor ferkeershufter. Om 't folledig te maken, hierbij even de betekenis: "Automobilist die asociaal rijdt of op een andere manier asociaal gedrag vertoont, bijvoorbeeld door te bellen achter het stuur of andere automobilisten af te snijden."

Dan drukke se 't nag netsys út, fyn ik. Ferkeershufters fâle fansels altiten op en forme 'n bron fan ergernis.

Lessen ston 't folgende op 'e sait fan 'e Omrop: "Manlju ride hurder as 130 km/oere troch Ljouwert: rydbewizen ynnaam." Kyk, dàt binne nou ferkeershufters. Soks fâlt fansels ok altiten op.

Feul minder opfâlend is dan weer de útkomst fan 'n ondersoek werin útrekend Audi- en BMW-rijers angeve dat sij hur niet store an hufterig rijgedrag. Hoe-sou-dat-nou-komme?

Maar goed... Aigenlik wete wij allegaar wel wat 't woord hufter betekent, maar ik bin al benijd wat d'r in 't woordeboek staat. Dut: "lomp, grof iemand." Der kin ik mij wel in fine.

Lomp fyn ik namelik 'n persoan die't offens, at 't drok is op 'e dyk tussen St.-Anne en Marssum, as 'n gek d'r ansjezen komt en in etappes auto's inhaalt.

Soa'n persoan het fast niet deur dat-y ândere minsen in gefaar bringt; oh, ni, dat komt niet bij him of hur op. Ja, dat kin ommers ok, h'n: 'n 'sij', al binne 't meer mânly die't hufterig gedrag fertoane, hew ik 't idee.

Ok bringt hij himsels in gefaar. Nou fyn ik dat lêste fan minder belang, sêg ik keihard, want dat doet men ommers sels, maar ândere mînsen in gefaar bringe is 'n hele slimme saak. Ferkeershufters motte se flink anpakke. Ik fyn 'n hele hoge geldboete niet eens 'n goeie straf. Ni, slút die idioaten 'n paar maanden op, laat hur tidens dat ferblyf alle dagen de meeste freeslike beelden sien fan ongemakken die't deur hufters, soa't sij binne, feroorsaakt binne. Meskien 'geneest', tussen anhalingstekens, hur dut.

In elk gefal motte je alle ferkeershufters útbanne. Oppakke en op 'e nij opfoede. Resette, hyt soks teugenworig. Dat fyn ik, dat skriif ik èn sêg ik. Rij failig allegaar. Goeie."