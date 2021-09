'Campingbelied net oerlitte oan frije merk'

Earder die wethâlder Marian Jager-Wöltgens fan Eaststellingwerf ek de oprop om te sjen nei Drintsk belied.

De provinsje Drinte hat seis miljoen euro stutsen yn it fitaler meitsjen fan âlde parken. Somtiden slagget dat net en dan krije parken in oare funksje. Drinte wol bygelyks ek parken oanpakke dy't gjin rekreative bestimming mear ha, mei as doel om fertutearzjen tsjin te gean.

'Oanpak yn Drinte wurket'

Sa hat in camping yn Hoogersmilde, oan de râne fan it Drents-Friese Wold, in ton krigen fan it programma Vitale Vakantieparken Drenthe.

En ek al is Eaststellingwerf lid fan it Recreatieschap Drenthe, de Fryske gemeente krijt dy miljoenen net. Dat wol Eaststellingwerf wol graach, want neffens de wethâlder wurket de oanpak yn Drinte.