Ljouwert: eksperimint mei frijskatten 'problematyske skulden' yn Ald-East

"Earmoede is yn Ljouwert noch hieltyd in hartstikke grut probleem", sei Stellingwerf. "No't we mei it Ryk ekstra jild stekke yn dizze wiken is dat in moaie kâns om de earmoed en skulden echt oan te pakken."

"It frijskatten fan skulden is it meast effisjint. Dan hoecht net ien him dêr mear drok om te meitsjen."

Eksperimint

Wethâlder Hein Kuiken is dwaande mei in nije nota earmoedebelied. "Wij willen graag wat experimenteren."

Ljouwert-Ald-East is ek neffens Kuiken hiel geskikt foar in eksperimint om de skuldeproblemen oars oan te pakken.

"We weten dat mensen vaak heel lang moeten wachten op een schuldregeling en dat mensen met een minimum daar nog jaren aan moeten betalen. Daarmee ontneem je ze eigenlijk de ruimte om te kunnen leven."

De wethâlder sjocht 'maatskiplike winst' yn it frijskatten fan de restskuld. As dat bart, dan mei der ek in tsjinprestaasje frege wurde, fynt Kuiken. "Als het een jongere is, kun je vragen dat die aan z'n opleiding werkt."