Ien persoan ferwûne by stekpartij yn Ljouwert, plysje op syk nei fertochte

De stekpartij wie om kertier oer njoggenen hinne, oan de Archipelwei yn de stêd. Dat meldt de plysje. It slachtoffer is oerbrocht nei it sikehûs.

De plysje is op syk nei tsjûgen. Der is "een uitgebreid onderzoek gestart", seit in wurdfierder fan de plysje. Folle mear koe se earst noch net sizze.