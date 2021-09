Ien ferwûne by stekynsidint yn Ljouwert, 53-jierrige man oanholden

It ynsidint wie moandeitejûn om 21.15 oere hinne, oan de Archipelwei yn de stêd. De plysje krige in melding fan in fjochtpartij op strjitte. Doe't de plysje oankaam, fûnen se it slachtoffer yn in portyk. Hy wie swierferwûne en is oerbrocht nei it sikehûs.