Gemeenten kinne net foarkomme dat fakânsjeparken campings oernimme

Hieltyd mear terreinen wurde ferkocht oan grutte spilers op de merk. De polityk kin no sels neat dwaan as in nij idee yn it bestimmingsplan sit.

'Gemeente moat earder yngripe'

De ûndernimmer hat de frijheid om jild te fertsjinjen. Oft er no fêste gasten krijt of de lodges foar in wike ferhiert, dêr hat de polityk neat oer te sizzen. Dat moat oars, fynt Van Keimpema. De gemeente moatte earder yngripe.

Van Keimpema seit dat hy foar rekreaasje en toerisme is, mar dat der in breed palet wêze moat yn de provinsje. Lytsskalige terreinen likegoed as parken.

'Lokaasjes oanwize'

"We kinne dêr as gemeente pro-aktyf yn wêze. We kinne yn it foar lokaasjes oanwize dy't net samar feroare wurde meie. In fêst campingplak moat dêr mooglik wêze. Tink bygelyks yn Gaasterlân oan in plak op de Hege Gerzen. Dêr soe sa'n fêst campingplak mooglik wêze moatte."