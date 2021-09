Wynjewâld rint waarm foar enerzjybesparring

Jansma is bliid dat 130 gesinnen de sjek no al fersulvere ha. "Je ziet dat er een vibe ontstaat in het dorp."

"Mensen steken elkaar aan in hun enthousiasme. Dat is de bedoeling ook want zoiets in een dorp moet vanuit de gemeenschap zelf komen. Dat moet je niet opleggen. Wij richten ons op de mensen, niet op de huizen."

Hierders

Foar hierders is de regeling oars. Sy kinne 500 euro besteegje oan bygelyks in enerzjysunige wasmasine. De rest moat yn oparbeidzjen mei de ferhierder útjûn wurde oan ferduorsuming.

Jelke Nijboer is drok dwaande dat foarinoar te krijen. Mei in groep bewenners wol hy mei wenningboukorporaasje Elkien om tafel om te sjen wat mooglik is.

"Hjir moat echt wat dien wurde oan isolaasje. Ik ha it sels wol aardich op 'e rit, mar ik wit dat der yn húzen om my hinne echt in soad besparre wurde kin."