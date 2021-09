De Jong tinkt net oan ophâlden: "Nei ôfskied as trainer sykje ik oare rol"

En wat soe dy oare rol dan wêze? "Scoute of wat technysk wurk. En dat hoecht net yn as manager, want ik sit net op Foeke Booy syn plak te aazjen. It mei ek wol leger yn in funksje wêze, as ik mar wurkje kin oan de groei fan dy klup."

Foppe en Riemer-tribune

Dat sc Hearrenfean syn klupikoanen snein eard hat mei in eigen tribune, is neffens de Cambuur-trainer dik terjochte. "Riemer en Foppe hearre dêr in tribune te hawwen. Wat dy manlju dien ha, is unyk."

Sportferslachjouwer Roelof de Vries tinkt der ek sa oer, mar: "Dêr sit wol in bepaalde mate fan ûngemak yn. Se steane wol op it fjild mei Cees Roozemond derneist. Dy kinne mekoar net luchte. Dat sizze sy net, mar dat sis ik wol."