Potinsjele ferkeapers kinne frijbliuwend makeler ynskeakelje op fernijde iepenhuzedei

De Open-Huizendag wie jierrenlang in hiel ochheden. Op hûnderten plakken koene minsken yn te keap steande huzen frijbliuwend om harren hinne sjen. Ferkeapjende partijen sieten klear mei kofje en apeltaart om potensjele keapers oer de streek te lûken. Mar tiden hawwe tiden, en alles in no oars. Huzen binne tsjintwurdich yn 'no time' ferkocht.

De iepenhuzedei fan sneon is dus oars. Net de keapers, mar de ferkeapers stean no sintraal. Minsken dy't der mooglik oer tinke it hûs te ferkeapjen kinne fergees en leechdrompelich in makeler ynskeakelje. Dy fertelt dan hoe't it allegearre giet en makket in globale ynskatting fan de ferkeappriis.