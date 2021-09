Ljouwert en Noardeast tefreden oer earste 'stapwykein' sûnder oardel meter

Gjin ekstra boa's

Yn de gemeente Noardeast-Fryslân hat it rêstich west, meldt in foarljochter. De gemeente hie boa's op paad stjoerd om te sjen hoe't it gong. Der binne gjin ekstra boa's ynset.

Neffens de gemeente holden de measte ûndernimmers har oan de maatregels, mar wie der ek ûnbekendheid en ûndúdlikens oer dy maatregels. Dêrneist wiene guon ûndernimmers benaud foar negative reaksjes of agresje fan klanten. Dat is ôfrûne wykein allegear goed gien, liket it op. De gemeente stimt de hanthavening ôf mei de Veiligheidsregio Fryslân.