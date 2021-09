Starum krijt testlokaasje foar tagongspas, Dokkum mooglik ek

Der komme mear testlokaasjes by, op plakken dêr't minsken no noch in ein reizgje moatte foar in test. "No't dy QR-koade en it testen belangriker wurdt, wurdt de need ek wat grutter. Dan oerlizze we mei it ministearje fan Folkssûnens. En as wy de tastimming krije, sette we it spul del."

Hiel dreech is it net. "We ha ek in bytsje de gemeente nedich, want we moatte in fergunning ha. Mar meastal fine de gemeenten it belangryk genôch om mei te wurkjen."

Binnen tweintich minuten te berikken

Demisjonêr minister Hugo de Jonge sei earder ta dat in testlokaasje foar hast elkenien binnen tweintich minuten mei de auto te berikken wêze moat.

Fryslân hat sûnt ôfrûne wykein alve lokaasjes dêr't minsken har teste litte kinne foar in coronatagongsbewiis. Wa't net faksinearre of krektlyn opknapt is fan it firus, kin oan in tagongsbewiis komme troch in negative test ôf te leverjen.