Twadde protestaksje by camping It Soal: "Ik ha der pinebealch fan"

Foar Wender syn famylje, en ek foar de oare gasten, wie it emosjoneel om te hearren dat se harren plakje kwytreitsje soene. "We zijn gek van watersport en we hebben vele surfspots op de wereld bezocht, maar deze plek in Friesland is zeker als beginnersstek voor mijn zoontjes de perfecte plek"

Nettsjinsteande dat Wender sels kiest om no fuort te gean, fynt er it tige spitich. "Wat ik erg vind is dat de overheid dit laat gebeuren. De campingcultuur wordt weggevaagd en het wordt een elitefeestje." Wender ferwiist nei it feit dat hieltyd mear jierplakken ferdwine om dêr djoerdere húskes op te setten.

"Door de bril van de investeerder begrijp ik dat ze ook plekken willen reserveren voor de luxere campinggast, waar ook meer rendement op te behalen is. Maar het is jammer dat we in Nederland geen ruimte meer laten voor 'Jan modaal met de pet op' die ook graag z'n vakantie in Nederland willen doorbrengen."

"Ik zal straks niet meer geluk vinden"

Sels betellet er no 4.500 euro it jier foar in sjalet oan it wetter. As er op deselde camping nei de ferbouwing in húske ha wol, kostet dat him folle mear. Dit soe hy noch wol betelje kinne, mar in soad oare minsken net. "Ik zal straks niet meer geluk vinden in mijn eventuele nieuwe aankoop, want ik ga een hoop kitevrienden missen en ook de gezelligheid die we jaren hebben gehad op ons veldje."