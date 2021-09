Glêdens troch modder op de dyk kin skoft duorje: "Moat noch in soad fan it lân"

Ha je mear tips foar minsken op 'e dyk?

"Even de snelheid derút, as je in boerd sjogge wêrop't warskôge wurdt foar de modder. Even de holle derby. Dêrnei is it wol wer goed, want it is hast altyd hiel lokaal. Mar der gebeure hast altyd ûngelokken."

Jo hoopje ek op begryp.

"We sitte yn in agraryske hoeke. Der moat hiel wat gebeure. Wy dogge ús best om it sa skjin mooglik achter te litten. Dat falt net altyd ta, mar we dogge ôfgryslik ús bêst."

Jo hienen it al even oer it waar. Watfoar ynfloed hat dat?

"Mei drûch waar komt der ek wol wat modder op de dyk, mar dan is it minder glêd. En it giet oant no ta hartstikke moai mei it waar, mar de boeren kinne de ierappels noch net roaie. Dat moat noch. Dus der komt noch hiel wat riderij op de dyk. Dan sil der ek modder op de dyk komme."