Tûzen minder fêste campingplakken yn Fryslân yn kommende twa jier

Neffens ûndersiker Jasper Heslinga komt it trochdat der folle mear te fertsjinjen is mei húskes as mei in camping.

Heslinga ûndersiket trends yn toerisme en rekreaasje. "Een traditionele camping kun je alleen verhuren bij mooi weer, maar de grote massa wil toch een dak boven hun hoofd in de rest van het jaar."

Ferlet is dúdliker

De fraach is dan wol: wêrom nimt it tal terreinen mei lúkse húskes no sa eksplosyf ta yn de provinsje? "Als je kijkt naar de sector, moet je de link met corona ook leggen. De trend was al gaande, maar door corona is extra zichtbaar geworden wat de behoefte is. Als je het vanuit een investering bekijkt, is het veilig om daar je geld in te steken."