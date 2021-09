Foppe en Riemer ha eigen tribune yn Abe Lenstrastadion: "In hiele ear foar ús"

Ek Foppe de Haan wie oanwêzich yn it stadion. Hy woe benammen de manlju fan de podcast Radio Camataru, de inisjatyfnimmers fan it plan, bedanke. "De hearen ha dit prima regele. Ik bin der ek wol grutsk op, sa'n eigen tribune. In hiele ear, net allinnich foar ús mar ek foar alle minsken dy't yn it ferline dizze klup grut makke ha yn gearwurking mei ús."

Dochs wiene beide manlju, sa't se bekend steane, ek kritysk, benammen op de situaasje fan Hearrenfean op dit stuit. "Je wolle altyd graach dat it goed giet mei de klup," seit Foppe de Haan "bist fansels supporter fan de klup. Dus dan ha je sa no en dan kommentaar, dat is sa. Mar dat heard derby."