Ien persoan slim ferwûne by stekynsidint yn Wolvegea

It slachtoffer moast nei it sikehûs brocht wurde. It ynsidint barde yn in wenning. De fertochte is yn de buert fan de wenning oanholden. Oft der in relaasje is tusken it slachtoffer en de fertochte woe de plysje sneintejûn net sizze.

Wat de oanlieding wie foar it stekynsidint is noch net dúdlik. De plysje docht dêr ûndersyk nei.