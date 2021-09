Mozilla-projekt kin noch wol mear ynsprekkers Frysk brûke

Yn totaal binne der no sa'n 16.000 sintsjes binnenkaam. Om it projekt echt suksesfol te krijen en mear mooglikheden te hawwen, is noch mear ynbring nedich.

Wim Benes en Lysbeth Jongbloed binne belutsen by it projekt. Sy hoopje dat mear Friezen dit de kommende tiid dwaan sille. As it Frysk yn it digitale tiidrek oerlibje wol, helpe ditsoarte saken op digitale media mei.