Johnny Jansen baalt fan ferlies tsjin Twente: "We hebben collectief gefaald"

Vlap werom yn Fryslân

By tsjinstanner FC Twente stie Snitser Michel Vlap yn de basis. Vlap spile yn it ferline foar Hearrenfean. It wie dan ek in spesjale wedstriid foar de oanfaller: "Je ziet allerlei mensen bij de club die je nog kent. Je bent ook 17 jaar kind van de club geweest natuurlijk. Heerenveen zit ook in mijn hart, en dat zal ook wel zo blijven."

Neffens Vlap wie de oerwinning fan syn Twente terjochte. "Ik denk dat wij heer en meester waren vandaag, en dat we het onszelf nog onnodig moeilijk maken op het einde. We staan dadn natuurlijk nog wel onder druk, maar we hebben zeker verdiend gewonnen. We waren scherper, wonnen meer tweede ballen en we voetbalden echt heel goed. Dan is het heel leuk om op het veld te staan."