Issa Kallon nei oerwinning tsjin Sparta: "Wij waren scherper voor de goal"

In romme oerwinning dus foar Cambuur, en dat wylst de Ljouwerters it dreech hiene yn de earste helte seach Kallon. "We begonnen slap en kregen geen grip op Sparta. Daardoor kwamen we niet in onze kracht. Na de eerste goal werd dat anders, toen begonnen we te voetballen en ging het een stuk beter."

Dat it úteinlik 0-4 wurdt is logysk neffens Kallon. "Na rust moeten zij komen. Je weet dat ze gaan aanvallen, dan krijg je kansen in de omschakeling. Dat hebben wij goed uitgespeeld."

"Ik keek nog of er iemand vrijstond"

De man dy't Cambuur yn de earste helte op 1-0 sette, Alex Bangura, hie nei ôfrin allinnich mar moaie wurden oer foar oanfaller Kallon. "Ik kreeg een mooie bal van Issa. Toen keek ik of er iemand vrij stond voor de goal, maar daarna besloot ik zelf te schieten," seit de linksback oer syn doelpunt.