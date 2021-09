Hearrenfean makket in soad flaters en ferliest fan FC Twente

Krekt foar it skoft waard it dochs 0-2. Milan van Ewijk spile de bal min werom op Mulder. Rots koe dertusken komme en koe de bal ienfâldich yn de goal tikje.

Yn de twadde helte kaam reservekeeper Xavier Mous dochs yn it fjild foar Mulder, dy't noch te folle lêst fan de hân hie.

Achtste eigen goal Van Beek

Yn de 66ste minút seach Mous der net goed út. Sven van Beek spile de bal mei in stuitsje werom. Mous koe de bal net fuortwurkje en sa rolle de bal sa de goal yn: 0-3.

It wie al it achtste eigen doelpunt fan Van Beek. Hy is rekôrhâlder measte eigen doelpunten yn de earedivyzje.

Halilovic docht wat werom

In kertier foar it ein fan de wedstriid makke Hearrenfean noch in doelpunt. In skot fan Tibor Halilovic waard fan rjochting feroare troch Robin Pröpper en bedarre sa efter Twente-keeper Lars Unnerstall: 1-3.

Hearrenfean leaude der wer yn en makke yn de 81ste minút sels 2-3. Henk Veerman skeat in perfekte foarset fan de rjochterkant yn de goal.

De ploech fan Johnny Jansen die der alles oan om noch lyk te meitsjen, mar de 3-3 foel net mear. Hearrenfean stiet no achtste mei 10 punten.