Habtamu de Hoop: "Mona Keijzer terjochte ûntslein"

Neffens De Hoop is it 'not done' om as in kabinet in beslút naam ha, dêrnei nei bûten ta it belied ôf te fallen. As Twadde Keamerlid kinst betiden wol in ôfwikend stânpunt ynnimme, mar as steatssekretaris of minister kinst yn it kabinet beswieren ynbringe. As der troch in mearderheid besluten wurdt dan moatst dy derby dellizze of opstappe.