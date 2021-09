Haadrol Kallon by romme oerwinning Cambuur op Sparta Rotterdam

Cambuur hie it dreech yn de iepeningsfaze en de earste kânsen wienen foar Sparta. Geandewei de earste helte kaam Cambuur wat better yn de wedstriid sûnder in protte te kreëarjen.

Bangura brekt wedstriid iepen

Nei rom in healoere krige Sparta in bêste kâns op de iepeningstreffer. Nei in knappe aksje skeat Emanuel Emegha de bal krekt njonken.

De earste goede oanfal fan Cambuur wie wol raak. Issa Kallon betsjinne Alex Bangura mei in tûk lobke en Bangura skeat de bal fia Spartakeeper Maduka Okoye yn de goal: 0-1.