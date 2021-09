Drok en gesellich yn sintrum Ljouwert op earste stapjûn sûnder oardel meter

It is even wennen mei de corona-app. De hoareka is der net bliid mei, mar as it op dizze manier wer kin, dan moat it mar, seit Eijer: "Minsken bliid, gesellich, dûnsje, folle bak, it is in moai feest."

Eijer snapt dat guon hoarekaûndernimmers net meidwaan wolle oan de corona-app. "It is dochs wer in belemmering fan jo frijheid. Wy ferkeapje gesellichheid. De funksje fan kontrôle leit net by ús, fine wy. Mar it moat. Op in protte plakken is de check-app alwer ôfskaft. Miskien moatte wy der in pear wiken mei wurkje en dan hoopje we dat it wer normaal is. "