Lykspul foar LDODK yn eigen hús tsjin KCC

Yn de earste helte gie it oant 6-6 lykop. Dêrnei pakten de besikers seis punten op rige. LDODK kaam foar it skoft noch wol wat werom, mar gie mei in efterstân oan de tee (10-14).

Nei it skoft besocht LDODK út alle macht om werom te kommen yn de wedstriid. KCC koe it ferskil lang op 3 punten hâlde, mar mei noch tsien minuten te gean makke Ran Faber der 16-16 fan. De spanning bleaun dêrnei yn de wedstriid. Yn de spannende slotfaze kaam der úteinlik gjin winner út de bus.

Takom wike slute de Friezen de earste helte fan de fjildkompetysje ôf yn Amsterdam tsjin Blauw-Wit (A).