Moaie sneon foar Fryske fuotbalklups: winst foar Harkema, Bûtenpost en ONS

ONS Snits wint nei drege wedstriid

Nûmer trije RKAV Volendam is op papier in swiere tsjinstanner foar ONS Snits en yin de wedstriid die dat ek wol bliken. De earste grutte kânsen wienen foar de ploech út Volendam.

ONS op lokkige wize op foarsprong

Nei in kertier wie it lykwols ONS dat de skoare iepene. In skot fan Wesley Tankink waard fan rjochting feroare en doe koe Gerben Visser de bal ienfâldich yn de goal tikje: 1-0.

De druk fan Volendam waard nei de goal allinnich mar grutter, mar de grutste kâns wie wol foar de Snitsers: Han van Dijk rekke de peal. Oan de oare kant kreëarre Volendam de iene nei de oare kâns, mar sûnder sukses. Sa wie it by it skoft 1-0 foar ONS.

Spektakelstik yn twadde helte

Yn de 64ste minút ferdûbele ONS de foarsprong. De Snitsers krigen in strafskop en Wesley Tankink makke gjin flater: 2-0. De marzje wie lykwols fluch wer ien: Pieter Kroon skeat yn de 67ste minút de bal efter ONS-doelman Tristan Boersma.

Tsien minuten letter wienen de Snitsers de foarsprong kwyt. Joey Tol skeat de bal yn it doel: 2-2. Mar de doelpunten foelen yn dizze faze as ripe apels, want in minút letter wie it troch Gerben Visser alwer 3-2.

Dy foarsprong joech ONS net mear út hannen. De ploech fan trainer Jan Vlap stiet no sechsde yn de haadklasse mei njoggen punten.